Ankara elektrik kesintisi! 16 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aydınlar Mahallesi

Sokaklar: Sokak, Dikmen, Elmadağı, Hürriyet, Mimar, İğde

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza tespit edilmiştir. Ekipler çalışmalara devam etmektedir. En kısa sürede enerji sağlanacaktır.

Harbiye Mahallesi

Sokaklar: İğde, İlke, Dikmen, Hürriyet, Mimar, Sokullu Mehmetpaşa

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Çalışmalar sürmekte olup enerji en kısa sürede yeniden verilecektir.

İlkadım Mahallesi

Sokaklar: Atayolu, Dikmen, Efe, Mimar, Sinan, Verimli

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede şebeke arızası yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Naci Çakır Mahallesi

Sokaklar: Verimli, Dikmen

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza mevcuttur. Çalışmalar devam etmekte olup kısa süre içinde enerji sağlanacaktır.