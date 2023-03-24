Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Ankara deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Ankara'da deprem mi oldu? İşte detaylar...

Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Ankara'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Ankara deprem mi oldu? Az önce Ankara'da deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ANKARA DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar tarafından Ankara'da deprem oldu mu sorusu araştırılmakta. AFAD verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 şiddetinde gerçekleşmiştir.