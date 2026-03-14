Ankara'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Ankara'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kastamonu-Hatay seferini yapan bir otobüs, Anadolu Otoyolu'nda bir TIR'a arkadan çarptı. Otobüste görevli hostes S.C. hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Ankarada yolcu otobüsünün, TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kahramankazan ilçesi Cankurtaran mevkisi Anadolu Otoyolu 'nda meydana geldi. Kastamonu- Hatay seferini yapan M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otobüste görevli hostes S.C.'nin öldüğü belirlendi.

15 KİŞİ YARALANDI

Otobüste yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.C.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
