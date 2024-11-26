Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

 Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

"Zap'ta kilit kapatıldı" diyen Güler ses getirecek rakamı ilk kez paylaştı
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Ankara'da 26 Kasım (bugün) okul var mı, ders işlenecek mi?

Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Ankara'da 26 Kasım (bugün) okul var mı, ders işlenecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Ankara'da 26 Kasım'da okullar tatil mi ve Ankara'da kar tatili kaç gün süreceği merak ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı konusunda Ankara Valiliği açıklama yaptı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi, dersler işlenecek mi?

Ankara'da okullar tatil mi son dakika 2024 haberleri ve Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bugün okul var mı ve 27 Kasın (yarın) okullar kar tatili mi soruları gündeme geliyor. Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Detaylar haberimizdedir...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR KAR TATİLİ Mİ?

Ankara'da 26 Kasım Salı günü (bugün) okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği'nden ilerleyen saatlerde kar tatiliyle ilgili bir duyuru yapılması durumunda, haberimiz güncellenecektir.

Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Ankara'da 26 Kasım (bugün) okul var mı, ders işlenecek mi?

ANKARA'DA BUGÜN OKUL VAR MI?

Ankara'da 26 Kasım Salı günü okullar normal şekilde eğitimine devam ediyor. Kar tatiline ilişkin Ankara Valiliği tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Ankara'da 26 Kasım (bugün) okul var mı, ders işlenecek mi?

ANKARA HAVA DURUMU NASIL?

Ankara şehrinde 26 Kasım 2024 Salı günü hava Karlı, sıcaklık ise 3 dereceyi gösteriyor. 27 Kasım 2024 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 3 derece olacağı tahmin edilmekte. 28 Kasım 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 5 dereceyi gösterecek. 29 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 6 dereceyi bulacak. 30 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 6 dereceyi gösterecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
img

Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
img

Yıldız futbolcunun ayrılığına onay verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.