Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Ankara'da 26 Kasım (bugün) okul var mı, ders işlenecek mi?

Ankara'da okullar tatil mi son dakika 2024 haberleri ve Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bugün okul var mı ve 27 Kasın (yarın) okullar kar tatili mi soruları gündeme geliyor. Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Detaylar haberimizdedir...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR KAR TATİLİ Mİ?

Ankara'da 26 Kasım Salı günü (bugün) okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği'nden ilerleyen saatlerde kar tatiliyle ilgili bir duyuru yapılması durumunda, haberimiz güncellenecektir.

ANKARA'DA BUGÜN OKUL VAR MI?

Ankara'da 26 Kasım Salı günü okullar normal şekilde eğitimine devam ediyor. Kar tatiline ilişkin Ankara Valiliği tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ANKARA HAVA DURUMU NASIL?

Ankara şehrinde 26 Kasım 2024 Salı günü hava Karlı, sıcaklık ise 3 dereceyi gösteriyor. 27 Kasım 2024 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 3 derece olacağı tahmin edilmekte. 28 Kasım 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 5 dereceyi gösterecek. 29 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 6 dereceyi bulacak. 30 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 6 dereceyi gösterecek.