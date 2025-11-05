Ankara'da patlama mı oldu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde neden patlama oldu?

Yaşanan bu durumun ardından bazı vatandaşlar " Ankara'da patlama mı oldu?" sorusunu yöneltti. Ancak olay bir patlama değil; ASBÜ binasında yangın söndürme sisteminin teknik arızayla çalışması sonucu meydana gelen gaz tahliyesidir.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ'NDE NEDEN PATLAMA OLDU?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşkesinde, otomatik yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu gaz salınımı meydana geldi. Olayda 6 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

DOĞAL GAZ PATLAMASI İHBARI YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Ulus'taki ASBÜ binasında "doğal gaz patlaması" yaşandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME SONUCUNDA DOĞAL GAZ SIZINTISI BULUNMADI

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşarak yaptığı incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girdiği ve sistemdeki söndürme gazının ortama yayıldığı tespit edildi. Başkentgaz ve itfaiye ekiplerinin kontrolleri sonucunda herhangi bir doğal gaz sızıntısına rastlanmadı.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Söndürme gazına maruz kalan 5 öğrenci ile 1 teknik personel, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Etkilenen kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.