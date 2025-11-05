Haberler

Ankara'da patlama mı oldu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde neden patlama oldu?

Ankara'da patlama mı oldu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde neden patlama oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) yerleşke binasında, otomatik yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu gaz salınımı yaşandı. Olay sırasında ortaya çıkan gazdan etkilenen 6 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bu durumun ardından bazı vatandaşlar " Ankara'da patlama mı oldu?" sorusunu yöneltti. Ancak olay bir patlama değil; ASBÜ binasında yangın söndürme sisteminin teknik arızayla çalışması sonucu meydana gelen gaz tahliyesidir.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ'NDE NEDEN PATLAMA OLDU?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşkesinde, otomatik yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu gaz salınımı meydana geldi. Olayda 6 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

DOĞAL GAZ PATLAMASI İHBARI YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Ulus'taki ASBÜ binasında "doğal gaz patlaması" yaşandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME SONUCUNDA DOĞAL GAZ SIZINTISI BULUNMADI

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşarak yaptığı incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girdiği ve sistemdeki söndürme gazının ortama yayıldığı tespit edildi. Başkentgaz ve itfaiye ekiplerinin kontrolleri sonucunda herhangi bir doğal gaz sızıntısına rastlanmadı.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Söndürme gazına maruz kalan 5 öğrenci ile 1 teknik personel, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Etkilenen kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Yaşam
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.