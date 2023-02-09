Ankara'da fay hattı var mı? Antalya deprem bölgesi mi? Ankara'da fay hattı nereden geçiyor?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Ankara'nın deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'da fay hattı nereden geçiyor? Ankara'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...

Çubuk'tan deprem bölgesine şu ana kadar 12 tır yardım malzemesi gönderildi

Ankara deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'da fay hattı nereden geçiyor? Ankara'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Ankara toprakları iki dağ kuşağı arasında sıkışmıştır. Faylara (kırık hatlara) rastlanır. Ankara il sınırları içindeki alanın %30'u 1. ve 2. derece deprem alanıdır. Son yüz yılda meydana gelen küçük şiddetli depremlerin çoğu Kuzey Anadolu Fay Hattı ve yakın çevresinde veya başkentin güneydoğusunda Tuz Gölü ve Kırşehir fayı civarındadır. Ankara il sınırları içinde meydana gelen 1944 Bolu-Gerede depremi ve 1938 Kırşehir depremi şehirde hasara yol açmıştır. Ankara içinde meydana gelen en kuvvetli deprem, 6,1 büyüklüğündeki 2005 Balâ depremidir.