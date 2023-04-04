Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Nisan az önce deprem mi oldu?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün Ankara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Ankara'da deprem kaç şiddetinde oldu? Ankara yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!
Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün Ankara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Ankara'da deprem kaç şiddetinde oldu? Ankara yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.