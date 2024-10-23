Ankara canlı bomba son dakika! Ankara'da nerede bomba patladı, son durum nedir?

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ANKARA'DA NEREDE BOMBA PATLADI?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye ekipler sevk edilirlen söz konusu olaya ilişkin canlı bomba ve terör saldırısı iddiası gündeme geldi.

TUSAŞ BOMBA SALDIRISINDA SON DURUM NEDİR?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da silah sesleri duyuldu. Söz konusu olaya ilişkin canlı bomba ve terör saldırısı iddiası gündeme geldi.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.