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Ankara canlı bomba son dakika! Ankara'da nerede bomba patladı, son durum nedir?

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Ankara canlı bomba son dakika haberleri ve Ankara'da nerede bomba patladı, son durum nedir soruları gündeme geliyor. Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri önünde patlama meydana geldi. Patlama sonrası silah sesleri duyulurken, olayın terör saldırısı ve canlı bomba olabileceği iddiaları gündeme geldi. TUSAŞ bomba saldırısında son durum nedir? Ankara'da nerede bomba patladı?

Ankara'da nerede bomba patladı? TUSAŞ canlı bomba saldırısında son durum nedir ve TUSAŞ bomda patlamasında kaç kişi öldü veya yaralandı soruları gündeme geliyor. Ankara canlı bomba son dakika haberleri araştırılıyor. Ankara'da nerede bomba patladı, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

ANKARA'DA NEREDE BOMBA PATLADI?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye ekipler sevk edilirlen söz konusu olaya ilişkin canlı bomba ve terör saldırısı iddiası gündeme geldi.

TUSAŞ BOMBA SALDIRISINDA SON DURUM NEDİR?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da silah sesleri duyuldu. Söz konusu olaya ilişkin canlı bomba ve terör saldırısı iddiası gündeme geldi.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

Ankara canlı bomba son dakika! Ankara'da nerede bomba patladı, son durum nedir?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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