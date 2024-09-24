Anıtkabir nöbet değişim saatleri! Anıtkabir nöbet değişimleri kaç saatte bir, ne zaman?

Anıtkabir nöbet değişim saatleri! Anıtkabir nöbet değişim saatlerinde orada bulunmak isteyen Anıtkabir ziyaretçileri Anıtkabir nöbet değişim saatleri ne zaman, nöbet değişimleri kaç saatte bir oluyor merak ediyorlar. Peki, Anıtkabir nöbet değişimi saatleri ne zaman? İşte Anıtkabir nöbet değişim saatleri haberimizde...

ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİM SAATLERİ

Anıtkabir'de 7 askerin nöbet tuttuğu Anıt Bloku'nda, her bir nöbetçi 1 saat boyunca hareketsiz duruyor ve her saat başında nöbet değişimi yapılıyor. Nöbet değişimi anlarını izlemek, ziyaretçiler için unutulmaz bir anı sunuyor; askerlerin duruşundaki disiplin ve ciddiyet ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor.

Anıtkabir ziyaretçilerinin bu anı kaçırmaması için Anıtkabir'in ziyaret saatlerini bilmesi önemli. Ziyaret saatleri sezonluk olarak değişiyor:

01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arası: 09:00-16:30 saatleri açık

15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arası: 09:00-17:00 saatleri açık

01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arası: 09:00-16:00 saatleri açık

Anıtkabir nöbet değişimleri her saatte 1 kez gerçekleşmektedir. Ancak nöbet değişim saatleri paylaşılmamaktadır.

ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ KAÇ SAATTE BİR?

Anıtkabir'de nöbet değişimi 1 saatte 1 kez yapılmaktadır. Genellikle Anıtkabir nöbet değişimi saatleri Anıtkabir'in ziyarete açılışından 1 saat sonra yani saat 10.00'da yapılmaktadır.