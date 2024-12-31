2014 yılında evlenen Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılında boşanma kararı aldı. Çiftin boşanma süreci, sekiz yıl boyunca hukuki çekişmelerle devam etti. Özellikle Fransa'daki Château Miraval adlı şarap bağı, mal paylaşımı tartışmalarının merkezinde yer aldı. Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma davası, 2024 yılı itibarıyla resmi olarak sonuçlandı. Çiftin boşanması, hem hayranları hem de medya tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Peki, Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı?

ANGELINA JOLIE VE BRAD PITT BOŞANDI MI?

ollywood'un ünlü çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 yıl süren hukuki süreç sonucunda resmi olarak boşanma kararı aldı. Jolie, Pitt'ten boşanmak için 2016 yılında dava açmıştı ve süreç boyunca çocukları için huzur arayışında olduğunu belirtti.