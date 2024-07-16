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ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

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2024 ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ATLAS tarafından açıklanan anestezi bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi yayınlandı. Anestezi fakültelerine giriş yapmayı planlayan adaylar için önemli bir referans olan bu bilgiler, üniversite tercihlerinde belirleyici olacak.

YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercih yapacak. Birçok kişi hukuk bölümünün tavan ve taban puanlarını merak ediyor. Hukuk bölümünün hangi üniversitelerde olduğu araştırılıyor. 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

ANESTEZİ PUAN ARALIĞI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Taban Puanları Sağlık Memuru Anestezi Ösym Gündem Eğitim Haberler

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