Üye Girişi
Haberi Paylaş
ANDY-AR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ANDY-AR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

ANDY-AR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ANDY-AR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Gündem Haberleri

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de ANDY-AR oldu. Peki, ANDY-AR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ANDY-AR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

İngiltere'de bulunan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber önümüzdeki seçimler için oyunu kullandıİngiltere'de bulunan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber önümüzdeki seçimler için oyunu kullandı
CHP'den tartışma yaratacak seçim iddiası: İçişleri Bakanlığı içinde paralel bir yapı tespit ettikCHP'den tartışma yaratacak seçim iddiası: İçişleri Bakanlığı içinde paralel bir yapı tespit ettik

Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, ANDY-AR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ANDY-AR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

ANDY-AR SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

2017 Anayasa Referandumu

ANDY-AR ANKET SONUCU

Evet: %53.7

Hayır: %46.3

GERÇEK SONUÇ

Evet: %51.41

Hayır: %48.59

2015 Haziran Genel Seçim

ANDY-AR ANKET SONUCU

AK Parti: %41.9

CHP: %25.8

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %40.87

CHP: %24.96

2015 Kasım Genel Seçim

ANDY-AR ANKET SONUCU

AK Parti: %43.7

CHP: %27.1

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %49.5

CHP: %25.32

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title