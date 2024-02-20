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Andreas Brehme kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ve ne zaman öldü? Andreas Brehme'nin hayatı

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Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Andreas Brehme kimdir merak edildi. Peki, Andreas Brehme kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

Andreas Brehme kimdir? Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Andreas Brehme kimdir merak edildi. Peki, Andreas Brehme kaç yaşında, neden öldü? Detaylar haberimizde!

ANDREAS BREHME KİMDİR?

Andreas "Andy" Brehme, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör idi. Brehme 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası'nda Almanya'ya şampiyonluğu penaltıdan kaydettiği golle getirirken, milli takımla 86 uluslararası maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Alman futbolcu; Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern Münih, Milan ve Real Zaragoza takımlarının formalarını giydi.

Andreas Brehme kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ve ne zaman öldü? Andreas Brehme'nin hayatı

Başarıları;

  • 1990 Dünya Kupası
  • 2x Bundesliga
  • 1x Serie A
  • 1x UEFA Kupası
  • 1x Almanya Kupası
  • 2x Almanya Süper Kupası
  • 1x İtalya Süper Kupası
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