Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri başlıyor. Öğrencilerin ders seçimi yapması ve kayıt yenileme bedelini ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde kayıt yenileme işlemleri tamamlanamayacak. Mazeret kabul edilmeyecek ve süre uzatılmayacak. İşte, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri…

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2024-2025 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek. Kayıt yenileme hakkı kazanan öğrenciler, bu tarihler arasında işlemlerini tamamlamazsa kayıt hakkını kaybedecek.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

Kayıt yenileme iki aşamada gerçekleşecek: İlk aşama ders seçimi, ikinci aşama ise ücretin ödenmesi. Öğrenciler, önce aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yaparak ders ekleme veya silme işlemi yapacak. Ders seçimi yapılmadan, ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyecek. Öğrencilere fakülte tarafından herhangi bir ders ataması yapılmayacak, öğrenciler bir yarıyılda en fazla 10 ders ve 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde ders seçimi yapabilecek.

KAYIT YENİLEME BEDELİ NASIL ÖDENECEK?

Ders seçimini tamamlayan öğrenciler, ödeme bilgilerine ders seçimi sayfası üzerinden ulaşabilecek. Ödeme, 18 Ekim 2024 saat 22.30'a kadar kredi kartı, Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilecek. Öğrenciler, ödeme yaparken ödemenin 2024-2025 güz dönemi kayıt yenileme bedeline ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmeliler. Yalnızca eski borcunu ödeyen, ancak ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.