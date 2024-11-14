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Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi?

Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi?
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Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri ve nerede görüldüğü gündeme geliyor. Anadolu Parsı Türkiye'de nesli tükendi mi ve Anadolu Parsı özellikleri neler olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birinin fotokapanlar sayesinde elde edildi. Peki, Anadolu Parsı nerede görüldü?

Anadolu Parsı özellikleri merak edilirken, Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının şimdiye kadar kaydedilen en net görüntülerinden birinin fotokapanlarla yakalandığını duyurdu. Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi? Detaylar haberimizdedir…

ANADOLU PARSI NEREDE GÖRÜLDÜ?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ANADOLU PARSI ÖZELLİKLER NEDİR?

Anadolu parsı, sarımsı-turuncu kürk rengine sahip olup, vücudunda belirgin siyah lekeler bulunur. Yetişkin bir birey, 80-100 cm arasında bir vücut uzunluğuna sahip olup, kuyruğu da yaklaşık 60-80 cm uzunluğundadır. Erkekler dişilerden biraz daha büyüktür.

Bu parslara, genellikle ormanlık alanlar, kayalık dağlık bölgeler ve sık orman içi yaşam alanları yer verir. Ancak, habitat kaybı ve insan yerleşimlerinin artması, popülasyonlarını tehdit etmektedir.

Çekingen bir hayvan olan Anadolu parsı, genellikle geceleri avlanır. Hayvanlar yalnız yaşar ve geniş alanlara yayılan çoklu teritoryalar kurar. Avları arasında; dağ keçisi, tavşanlar ve küçük kemirgenler bulunur.

Anadolu parsı, dünya genelinde "tehdit altındaki" (Vulnerable) bir tür olarak kabul edilir. Bunun sebebi, habitat kaybı, kaçak avcılık ve genetik çeşitliliğin azalmasıdır.

ANADOLU PARSI FOTOKAPAN GÖRÜNTÜLERİ

Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi?

Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi?

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