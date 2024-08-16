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Ambulans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ambulans filmi ne zaman, nerede çekildi? Ambulans filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ambulans filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ambulans konusu, özeti ve Ambulans oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ambulans filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ambulans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ambulans filmini izleyecek olanların merak ettiği Ambulans konusu nedir, Ambulans oyuncuları kimler ve Ambulans özeti gibi konuları inceliyoruz.

AMBULANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 8 Nisan 2022 (ABD)

Ambulans (özgün ad: Ambulance), Michael Bay tarafından yönetilen ve üretilen bir Amerikan aksiyon gerilim filmidir. New Republic Pictures, Endeavor Content, Project X Entertainment ve Bay Films'in ortak yapımı olan film, Laurits Munch-Petersen ve Lars Andreas Pedersen'in aynı adlı 2005 Danimarka filmine dayanıyor. Başrollerini Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ve Eiza González'in paylaştığı filmde, bir sağlık görevlisi ve kritik durumdaki bir polis memuru tarafından kullanılan bir ambulansı çalan banka soyguncusu olan evlat edinen iki kardeşin hikâyesi anlatılıyor.

Proje ilk olarak Ağustos 2015'te Phillip Noyce'un yönetmenliğe bağlı olduğu duyurulmuştu. 2017'de onun yerini Navot Papushado ve Aharon Keshales aldı, her ikisi de sonunda 2020'de Bay tarafından değiştirildi. Ana çekimler Ocak 2021'de Los Angeles'ta görüntü yönetmeni Roberto De Angelis ile başladı ve Mart ayında sonuçlandı. Post prodüksiyon sırasında, müziği Lorne Balfe besteledi. Filmin 8 Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Universal Pictures tarafından vizyona girmesi planlanıyor.

AMBULANS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez

Osman Demir
Osman Demir
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