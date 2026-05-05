Altın ve mücevher ürünlerinde maliyetine yakın satışlar

Barok Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Corç Akdoğan, altın fiyatlarının kısa sürede yüzde 20 oranında değer kaybetmesiyle mücevher üretim maliyetlerinim de aşağı çekildiğini belirtti. Akdoğan, 7-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek "Altın ve Mücevher Fırsat Günleri" ile tüketicilere kar marjlarını minimize ederek hizmet vereceklerini açıkladı.

Barok Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Corç Akdoğan, altın fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekerek tüketicilere önemli bir çağrıda bulundu.

Akdoğan, altın fiyatlarının son dönemde yaklaşık yüzde 20 oranında gerilediğini belirterek, gram altının 8 bin 300 TL seviyesinden 6 bin 640 TL’ye, çeyrek altının ise 13 bin 700 TL’den 10 bin 700 TL’ye düştüğünü ifade etti. Bu düşüşün, özellikle işçilik maliyetleri açısından alım fırsatı yarattığını vurguladı.

Barok Diamond olarak bu süreçte karlılıktan fedakarlık yaptıklarını söyleyen Akdoğan, tüm ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla müşterilere sunacaklarını belirtti. Altındaki gerilemenin mücevher üretiminde de ciddi bir maliyet avantajı oluşturduğunu dile getiren Akdoğan, pırlantalı, elmas ve renkli taşlı ürünler için de uygun bir dönem olduğunu söyledi.

Akdoğan, bu fırsatların Altın ve Mücevher Fırsat Günleri kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, organizasyonun 7-17 Mayıs tarihleri arasında Titanic Hotel Bakırköy’de gerçekleştirileceğini açıkladı. 

