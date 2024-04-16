Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sancaktepe Belediye Başkanları kimler ve Sancaktepe Belediyesi hangi partiye ait olduğu gündeme geliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerde parti değişikliğine giden Sancaktepe Belediyesi, başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Peki, Alper Yeğin kimdir? Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kaç yaşında ve nereli? Sancaktepe Belediyesi hangi partinin?

ALPER YEĞİN KİMDİR?

Alper Yeğin, 1984'te dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi oldu. 2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yapan Yeğin, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ'de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Alper Yeğin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Alper Yeğin

SANCAKTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİYE AİT?

15 yıl önce Samandıra, Yenidoğan ve Sarıgazi beldelerinin birleşmesi ile ilçe statüsü kazanan Sancaktepe, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçmişti.

31 Mart 2024 Yerel Seçim Sancaktepe Belediye Başkan Adayları:

CHP'nin adayı Alper Yeğin %50,59 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Şeyma Döğücü %41,46 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Cemil Cebir %3,01 oy aldı.

Zafer Partisi'nin adayı Mehmet Akif Cenkci %1,60 oy aldı.

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