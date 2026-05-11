Alper Kınar: Önümüzdeki sezon Galatasaray-Fenerbahçe kapışması izleyeceğiz

Spor yazarı Alper Kınar, Galatasaray’ın Süper Lig’de elde ettiği 26. şampiyonluğu değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın kadro kalitesine vurgu yapan Kınar, gelecek sezonun en büyük favorisinin ise Fenerbahçe olacağını söyledi.

Galatasaray’ın Süper Lig’de 26. kez şampiyonluğa ulaşmasının ardından spor yazarı Alper Kınar, şampiyonluk yarışını ve Türk futbolunun geleceğini değerlendirdi. Haberler.com ekranlarında yaptığı yorumlarda Galatasaray’ın güçlü kadrosuna dikkat çeken Kınar, hakem tartışmalarından teknik direktör performanslarına kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Deneyimli yorumcu ayrıca gelecek sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında çok sert bir şampiyonluk yarışının yaşanacağını savundu.

“GALATASARAY’IN KADROSU LİGİN EN ÜST DÜZEY KADROSU”

Galatasaray’ın şampiyonluğunu değerlendirirken sarı-kırmızılı ekibin kadro kalitesinin rakiplerinden ayrıldığını belirten Alper Kınar, takımın hakem desteğine ihtiyaç duymadan başarıya ulaştığını söyledi. Kınar, “Galatasaray’ın hakeme ihtiyacı yok” diyerek kadro gücünün doğrudan şampiyonluğu getirdiğini ifade etti.

Türk futbolunda başarı için kaliteli oyuncu grubunun önemine dikkat çeken Kınar, “Türk futbolunda kadro kaliteni yükseltmezsen şampiyon olamazsın” sözleriyle kulüplerin transfer politikalarına vurgu yaptı. Hakem kararlarının lig yarışındaki etkisine de değinen spor yazarı, “Hakemler kaderle oynamasınlar” ifadeleriyle tartışmalı kararların önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

“SENEYE LİGİN EN BÜYÜK FAVORİSİ FENERBAHÇE”

Alper Kınar, gelecek sezon Süper Lig’de çok daha sert bir rekabet yaşanacağını savundu. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki yarışın Türk futboluna damga vuracağını belirten Kınar, “Önümüzdeki sezon Galatasaray-Fenerbahçe kapışması izleyeceğiz” dedi.

Sarı-lacivertli takımın gelecek sezon daha güçlü bir yapılanmayla lige gireceğini ifade eden Kınar, “Önümüzdeki sezon ligin en büyük favorisi Fenerbahçe olacak” sözleriyle dikkat çekti. Okan Buruk’un teknik adam performansına da değinen deneyimli yorumcu, başarılı teknik direktörün pozitif enerjisinin takım üzerindeki etkisine vurgu yaparak, “Pozitif duruşu ve enerjisi Okan Buruk’a çok büyük fayda sağladı” değerlendirmesinde bulundu.

Dilşad Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

