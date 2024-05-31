Üye Girişi
Haberler

Alper Gezeravcı kaza mı geçirdi? Alper Gezeravcı'ya ne oldu?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü isim Alper Gezeravcı'nın kaza geçirip geçirmediği konusu gündemde. Gezeravcı'nın durumuna dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Hayranları ve yakınları, konu hakkında açıklama bekliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Gezeravcı'nın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Alper Gezeravcı kaza mı geçirdi? Alper Gezeravcı'ya ne oldu?

ALPER GEZERAVCI KAZA MI GEÇİRDİ?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alper Gezeravcı kaza mı geçirdi? Alper Gezeravcı'ya ne oldu?

ALPER GEZERAVCI'YA NE OLDU?

Ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gezeravcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alper Gezeravcı kaza mı geçirdi? Alper Gezeravcı'ya ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Alper Gezeravcı 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title