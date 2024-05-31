Alper Gezeravcı kaza mı geçirdi? Alper Gezeravcı'ya ne oldu?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Gezeravcı'nın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Alper Gezeravcı kaza mı geçirdi? Alper Gezeravcı'ya ne oldu?

ALPER GEZERAVCI KAZA MI GEÇİRDİ?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALPER GEZERAVCI'YA NE OLDU?

Ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gezeravcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.