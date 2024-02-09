Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonraki dönüş yolculuğu tamamlandı. Yolculuk sonunda SpaceX'e ait kapsül, Florida açıklarında okyanusa indi. Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü?

ALPER GEZERAVCI DÜNYA'YA DÖNDÜ MÜ?

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, atmosfere girmesinin ardından paraşütlerin açılmasıyla birlikte yumuşak bir iniş gerçekleştirdi ve Florida açıklarında okyanusa indi.

Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor.

SAĞLIK TARAMALARININ ARDINDAN BİR SÜRE KARANTİNADA KALACAKLAR

Kapsüle en yakın geminin 3 deniz mili uzaklıkta olduğu ve yarım saat içerisinde astronotlara ulaşacakları öğrenildi. Astronotlar gemiye alındıktan sonra burada ilk muayeneleri yapılacak. Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan kentine götürülecek.

Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek. Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

NE OLMUŞTU?

Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

İLK MESAJI "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR" OLMUŞTU

Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.