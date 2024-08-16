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Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE

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Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık arasında yaşanan gerginlik yumruklaşmaya dönüştü. İki isim arasında çıkan kavga, meclis genel kurulunda büyük yankı uyandırdı. Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a neden yumruk attığı merak ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'da özel oturumla toplandı. Gergin başlayan oturum, yumruklu kavgayla devam etti. Peki, Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga!

ALPAY ÖZALAN, AHMET ŞIK'A NEDEN YUMRUK ATTI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'da özel oturumla toplandı. Gergin başlayan oturum, yumruklu kavgayla devam etti.

MECLİSTE NE OLDU?

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sunmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Bugün toplanan Genel Kurulu'u, Bekir Bozdağ yönetiyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Meclis Tv 3-sayfa Kavga Hukuk 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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