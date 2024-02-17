Alp Navruz kimdir? Alp Navruz hayatı ve biyografisi! Alp Navruz kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Alp Navruz merak konusu oldu. İşte Alp Navruz hakkında merak edilen Alp Navruz kimdir, Alp Navruz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

Alp Navruz'un rol aldığı diziler ve filmler: