Müge Anlı'da Sinan Sardoğan'ın gündem olması üzerine merak edilenler arasında Tokat Almus köyü yer aldı. Vatandaşlar arama motorlarında Almus Ataköy nerede? Almus Ataköy nereye bağlı? Tokat Almus neresi? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

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ALMUS ATAKÖY NEREDE?

Ataköy ya da eski adıyla Kızıldere, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı bir beldedir. Niksar ilçesine bağlıyken 7 Nisan 1992 tarihindeki İçişleri Bakanlığı kararıyla Almus ilçesine bağlandı. 30 Aralık 1998 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. Ataköy'ün belediye statüsü, nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erecekti. Ancak idari birleşme neticesinde yıl sonunda nüfusu 2014'e yükselince belde kapanmaktan kurtuldu.

Almus Karadeniz Bölgesinde Tokat iline bağlı, merkezi il merkezine 34 km mesafede bir ilçe olup, doğusunda Reşadiye ilçesi ve Sivas ili Hafik ilçesi, batısında Tokat ili, kuzeyinde Niksar ilçesi, güneyinde Sivas ili bulunmaktadır. Başlangıçta köy ve nahiye iken idari taksimatta bucak merkezi olmuş, 1 Mart 1954'te ilçe olmuştur. 2020 yılı nüfus sonuçlarına göre nüfusu 23.825 kişidir.

Almus ilçesi ceviz büyüklüğündeki vişnesi ile ünlüdür. Yakın zamana kadar yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi bulunan "Almus vişne festivali" yapılırdı (ilk festival dönem kaymakamı Duran Duman'ın talimatı ile başlamıştır). İlçenin sosyoekonomik yaşamında ve tanıtımında önemli bir yer tutan bu festival son birkaç yıldır yapılmamaktadır.

Ataköy Kasabası'nın ilk ve kurucu belediye başkanı (1999-2009 yılları arasında) ALİ GÖKÇE'dir.