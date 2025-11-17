Haberler

Almanya Slovakya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Slovakya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Almanya Slovakya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Slovakya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
Almanya Slovakya Dünya Kupası eleme maçı kaç kaç? Almanya Slovakya kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Almanya Slovakya canlı maç anlatımı ve Almanya Slovakya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Almanya Slovakya kaç kaç? Almanya Slovakya canlı maç anlatımı ve Almanya Slovakya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Almanya Slovakya maçı 3-0'lık Almanya üstünlüğüyle devam ediyor.

Almanya Slovakya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Slovakya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI CANLI İZLE

Almanya Slovakya maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Almanya Slovakya maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Slovakya maçı bu akşam saat 22.45 itibariyle başladı.

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Slovakya maçı Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
