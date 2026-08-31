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Almanya'da 120 bin kamyon şoförü açığı: Türkçe sınav dönemi başladı

Almanya'da 120 bin kamyon şoförü açığı: Türkçe sınav dönemi başladı
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Almanya'da taşımacılık sektöründe ciddi sürücü açığı yaşanıyor; 2025 sonunda 120 binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç duyulacak. Bu açığı kapatmak için yeni düzenlemeyle mesleki yeterlilik sınavı Türkçe dahil 10 dilde yapılabilecek. Ancak adayların 140 saatlik eğitim alması, IHK sınavını geçmesi ve diğer yasal şartları yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye'den başvurularda artış yaşanırken, maaşlar 2 bin 800 ila 4 bin 500 euro arasında değişiyor.

Almanya'da taşımacılık sektöründe ciddi bir sürücü açığı bulunuyor. Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) sözcüsü Engelhardt, 2025 yılı sonunda ülkede 120 binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç olduğunu açıkladı. Sektördeki sürücülerin yaklaşık üçte birinin 55 yaşın üzerinde olduğu, her yıl 30-35 bin sürücünün emekliye ayrıldığı, buna karşılık mesleğe 15-20 bin yeni sürücünün katıldığı belirtiliyor.

Yeni düzenlemeyle dil engelinin azaltılması hedefleniyor. 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında profesyonel kamyon ve otobüs sürücülerinin girdiği hızlandırılmış temel yeterlilik sınavı Türkçe, Almanca, Arnavutça, İngilizce, Modern Standart Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça ve Ukraynaca yapılabilecek. Ancak bu uygulama, genel teorik ehliyet sınavının Türkçe yapılacağı anlamına gelmiyor; sadece mesleki yeterlilik sınavı için geçerli.

Sınavın Türkçe yapılabilmesi diğer şartları ortadan kaldırmıyor. Adayların yetkili bir kurumdan 140 saatlik eğitim alması ve Sanayi ve Ticaret Odaları (IHK) tarafından yapılan 90 dakikalık teorik sınavı başarması gerekiyor. Düzenleme C sınıfı kamyon, CE sınıfı çekici ve römorklu ağır vasıtalar ile D sınıfı otobüs kullanacak sürücüleri ilgilendiriyor. Türk ehliyeti Almanya'da tek başına yeterli değil; ehliyet dönüşümü, mesleki yeterlilik, çalışma izni ve vize koşullarının da yerine getirilmesi gerekiyor.

Yeni düzenlemenin ardından Türkiye'den başvurularda artış yaşandı. Blue Card Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özer, sistemlerinde işlemlerin başlamasını bekleyen 3 binden fazla şoför olduğunu ve bir hafta sonunda yaklaşık 200 yeni başvuru aldıklarını söyledi. Ayrıca İstanbul'da Kod 95 mesleki yeterlilik eğitim ve sınav sürecine yönelik bir merkez kurulmasının planlandığı açıklandı.

Almanya'da profesyonel tır şoförlerinin brüt maaşı 2 bin 800 eurodan başlayıp 4 bin 500 euroya kadar çıkabiliyor. Ücretler eyalet, şirket, güzergah, yük, deneyim, gece çalışması ve koşullara göre değişiyor. Brüt maaş ile net maaş arasında da vergi sınıfı, medeni durum ve çocuk sayısına göre fark bulunuyor. 45 yaş üzerindeki yabancı çalışanlar için ek mali güvence şartı uygulanıyor; 2026 için yıllık gelir eşiği 55 bin 770 euro olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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