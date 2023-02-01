Hollanda ve İngiltere'nin kapatıldığı haberlerinin ardından Almanya Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Sorusu gündeme geldi ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, Almanya Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Almanya Başkonsolosluğu kapalı mı? Almanya konsolosluğu İstanbul neden kapalı?

İstanbul'da Hollanda ve İngiltere'nin ardından Almanya Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Almanya Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Sorusu, Almanya Başkonsolosluğunun kapatılmasının haberlerinin gündeme gelmesi ile birlikte merak konusu haline geldi ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla merak edilmekte olan Almanya Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Sorusuna yanıt verdi. Peki, Almanya Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Almanya Başkonsolosluğu kapalı mı? Almanya konsolosluğu İstanbul neden kapalı?

ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU NEDEN KAPATILDI?

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun bugün kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.

HOLLANDA VE İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU DA KAPATILDI

Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. Öte yandan İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı.

ALMANYA KONSOLOSLUĞU İSTANBUL NEDEN KAPALI?

27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD'den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: "Avrupa'da son zamanlarda Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler."