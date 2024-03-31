ALİNUR AKTAŞ MI MUSTAFA BOZBEY Mİ ÖNDE? Bursa sandıkların yüzde kaçı açıldı 2024?

Sandıkların yüzde kaçının açıldığı ve adaylar Alinur Aktaş ile Mustafa Bozbey arasındaki oy durumunun ne olduğu merak ediliyor. 31 Mart 2024 Çanakkale Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Bursa'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş mı yoksa CHP'nin adayı Mustafa Bozbey mi önde gittiği sorgulanıyor. Peki, Alinur Aktaş mı Mustafa Bozbey mi önde? Bursa sandıkların yüzde kaçı açıldı?

ALİNUR AKTAŞ MI MUSTAFA BOZBEY Mİ ÖNDE?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş ve CHP'nin adayı Mustafa Bozbey kıyasıya bir mücadele veriyor.

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