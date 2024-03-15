Alim Uzundemir kimdir? MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Alim Uzundemir kimdir? MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİM UZUNDEMİR KİMDİR?

Alim Uzundemir, 1967 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde doğmuş ve 1968 yılında Ortaca'ya taşınmıştır. Vatani görevini 1987-1988 yılları arasında Şırnak'ta tamamladıktan sonra, kısa bir süre esnaflık yapmıştır. Daha sonra aile geleneği olan fırıncılık mesleğine başlamıştır.

Sarçed Yönetim Kurulu Üyeliği, Cami Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Ortacaspor Kulübü'nde yöneticilik gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır. 2014-2019 yılları arasında Ortaca'nın Terzialiler Mahallesinde muhtarlık yapmıştır.

Üç çocuk babası olan Alim Uzundemir, 31 Mart 2019'da gerçekleşen Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ortaca'nın 16. Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Alim Uzundemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.