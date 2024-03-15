Üye Girişi
Haberler

Alim Uzundemir kimdir? MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Alim Uzundemir kimdir? MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir kaç yaşında, nereli?

Alim Uzundemir kimdir? MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Alim Uzundemir kimdir? MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİM UZUNDEMİR KİMDİR?

Alim Uzundemir, 1967 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde doğmuş ve 1968 yılında Ortaca'ya taşınmıştır. Vatani görevini 1987-1988 yılları arasında Şırnak'ta tamamladıktan sonra, kısa bir süre esnaflık yapmıştır. Daha sonra aile geleneği olan fırıncılık mesleğine başlamıştır.

Sarçed Yönetim Kurulu Üyeliği, Cami Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Ortacaspor Kulübü'nde yöneticilik gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır. 2014-2019 yılları arasında Ortaca'nın Terzialiler Mahallesinde muhtarlık yapmıştır.

Üç çocuk babası olan Alim Uzundemir, 31 Mart 2019'da gerçekleşen Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ortaca'nın 16. Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Alim Uzundemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Alim Uzundemir Ortaca Muğla Seçim Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kaç yaşında, nereli? Ramazan Özdemir kimdir? MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir kaç yaşında, nereli? Bilal Mevlüt Coşkun kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Mudanya Belediye Başkan adayı Bilal Mevlüt Coşkun kaç yaşında, nereli? Önder Tanır kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır kaç yaşında, nereli? İSTANBUL- ÇEKMEKÖY ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre kim önde? Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Raşit Kolay kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Keles Belediye Başkan adayı Raşit Kolay kaç yaşında, nereli? Kağıthane Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı önde? İstanbul ilçe ilçe anket sonuçları! 15 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? İSTANBUL- BAHÇELİEVLER SEÇİM ANKETİ! Anketlere göre hangi aday önde? Hakan Bahadır mı? Emine Gülizar Emecan mı? İbrahim Pilavcı kimdir? MHP Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı kaç yaşında, nereli? Hamid Yüzügüllü kimdir? AK Parti Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü kaç yaşında, nereli? Özkan Alp kimdir? AK Parti Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp kaç yaşında, nereli? Turgut Babaoğlu kimdir? MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kaç yaşında, nereli? Osman Kaygı kimdir? MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı kaç yaşında, nereli? Cevher Sönmez kimdir? CHP Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı Cevher Sönmez kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title