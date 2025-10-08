Ali Uzun kimdir? Ali Uzun kaç yaşında, nereli, Sarallar ile ne bağlantısı var?

Adı son günlerde farklı mecralarda gündeme gelen Ali Uzun, kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Özellikle Sarallar grubu ile ilişkilendirilen iddialar, Ali Uzun'un kim olduğu sorusunu beraberinde getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ UZUN KİMDİR?

Ali Uzun, Türkiye'de hem iş dünyasında hem de kamuoyunda dikkat çeken bir isimdir. Özellikle Truva Turizm'in sahibi olarak bilinse de, ismi organize suç yapılarıyla anılması nedeniyle tartışmalı bir figür haline gelmiştir. En çok dikkat çeken olaylardan biri, İstanbul Otogarı'nda bir yazıhanenin duvarla örülerek işgal edilmesi sürecinde yaşanmıştır. Bu olayda azmettirici olarak anılması, Uzun'un adının organize suç soruşturmalarında geçmesine neden olmuştur.

Ali Uzun'un adı ilk olarak 2019 yılında Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında gündeme gelmiştir. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, Uzun'un da bu yapıyla bağlantısı olduğu iddiaları ortaya atılmıştır.

Ayrıca, Ali Uzun'un geçmişi ve aile ilişkileri de bu tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Özellikle babasının, ünlü kabadayı Dündar Kılıç ile olan dostluğu, onun organize suç dünyasındaki yeri hakkında çeşitli spekülasyonlara neden olmuştur.

ALİ UZUN KAÇ YAŞINDA?

Ali Uzun'un doğum tarihi ve yaşı hakkında net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

ALİ UZUNNERELİ?

Ali Uzun'un memleketiyle ilgili de resmî veya açık kaynaklı bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak faaliyetlerinin büyük bir kısmının İstanbul merkezli olduğu ve ailesinin geçmiş bağlantılarının da bu şehirle ilişkili olduğu bilinmektedir.

ALİ UZUN'UN SARALLAR İLE NE BAĞLANTISI VAR?

Ali Uzun'un adı, kamuoyunda Sarallar suç örgütüyle bağlantılı bir şekilde anılmaktadır. Bu bağlantı, özellikle İstanbul Otogarı'ndaki bir yazıhanenin işgal edilmesi olayıyla birlikte gündeme gelmiştir. Olayda, yazıhanenin duvarla örülerek gasp edilmesi sürecinin Ali Uzun'un talimatıyla gerçekleştirildiği öne sürülmüştür. Bu nedenle Uzun, olayda azmettirici konumunda değerlendirilmiştir.

Sarallar çetesi, Türkiye'nin en büyük organize suç yapılarından biri olarak bilinir. Liderliğini Burhanettin Saral ve Ümit Saral'ın yaptığı bu yapının; gasp, tehdit, şantaj, iş yeri işgali gibi birçok yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. 2021 itibarıyla örgütün 347 silahlı üyesi olduğu raporlanmıştır.

Ali Uzun'un bu yapıyla olan ilişkisi yalnızca söz konusu otogar olayıyla sınırlı değildir. Ailesel bağlar ve geçmiş dostluklar da bu iddiaları güçlendirmektedir. Özellikle babasının, Türkiye'nin tanınmış kabadayılarından Dündar Kılıç ile olan yakın ilişkisi, Uzun'un suç dünyasına yakın çevrelerle bağlantılı olduğu yönündeki şüpheleri artırmaktadır