Ali Sinanoğlu kimdir? Ali Sinanoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Sinanoğlu hayatı ve biyografisi!

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ALİ SİNANOĞLU KİMDİR?

1976 yılında Mardin'de dünyaya gelen Ali Sinanoğlu, beş kardeşin arasında kendine yer bulmuş bir isimdir. Babası Suphi Sinanoğlu, Mardin'in tanınmış ailelerinden olan Şeyhmus Sinanoğlu'nun oğludur. Annesi ise Diyarbakır'ın köklü aşiretlerinden Terkan'ın öncülerinden Sinan Kaya'nın kızıdır. Aile, geleneksel değerlere sahip bir şekilde, iş ve aile yaşamlarını bir arada sürdürmüştür.