Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli?
Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Tarsus Belediye Başkan adayı olan Ali Sarı hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ali Sarı'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ALİ SARI KİMDİR?
Ali Sarı, Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı işletmecidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.