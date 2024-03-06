Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı ise Ali Sarı oldu. Ali Sarı kimdir? Ali Sarı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ SARI KİMDİR?

Memleket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayını duyurdu. Adapazarı eski İlçe Başkanı Avukat Ali Sarı, Memleket Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Ali Sarı, kurultay sürecinin ardından Memleket Partisi kurucu il yöneticisi oldu. Ardından Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Sarı, 1. Olağanüstü Kurultay'da yedek Genel Disiplin Kurulu Üyesi seçildi.