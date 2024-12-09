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Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi!

Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Ali Rıza Binboğa oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Ali Rıza Binboğa kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kimdir? Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli?

Ali Rıza Binboğa, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kimdir? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kimdir? Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ALİ RIZA BİNBOĞA KİMDİR?

Ali Rıza Binboğa, (d. 26 Şubat 1950, Kayseri), Türk pop şarkıcısı. İlkokul eğitimini Ördekli, Sarız köyünde tamamladıktan sonra, orta eğitimine parasız yatılı olarak Mimar Sinan İlk öğretmen Okulu'nda devam etti. Üçüncü sınıftan sonra Ankara İlköğretmen Okulu Müzik Semineri'ne devam etti. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfını okudu. Yüksek öğrenimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde 1973'te Yüksek Elektronik Mühendisi olarak tamamladı.

Müzik kariyeri

1975'te Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye ön elemelerine katılarak profesyonel müzik yaşamına başlamış, aynı yarışmada "Yarınlar" şarkısı ile halk oylamasının birincisi olmuş ancak elenmiştir. 1987 yılında MESAM'a üye oldu. Bugüne kadar on albüm, altı 45'lik plak çıkardı. 1999-2011 yılları arasında MESAM Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüş olan sanatçı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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