Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli?
Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Ali Öztoklu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ali Öztoklu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ALİ ÖZTOKLU KİMDİR?
Ali Öztoklu Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu iş adamıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.