Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli?
Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Ali Meşe, AK Parti'nin Konya- Çeltik Belediye Başkan adayıdır. Meşe'nin yaşına ve nereli olduğuna dair bilgiler henüz netlik kazanmamıştır. Siyasi kariyeri ve halk arasındaki popülaritesi hakkında daha fazla bilgi almak için güncel haberleri takip edebilirsiniz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe oldu. Peki, Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli?
ALİ MEŞE KİMDİR?
- 1984 Çeltik doğumlu olan Ali MEŞE, Çeltik Lisesi'nden mezun oldu.
- Kurmuş olduğu inşaat şirketlerinde genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.
- 2014-2018 yılları arasında iki dönem AK Parti Çeltik İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.