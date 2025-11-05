Haberler

Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü

Güncelleme:
Aydın'da iş insanı Ali Koç'a ait olduğu iddia edilen bir bağ evinde meydana gelen patlama ve yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Patlama ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bağ evinde patlama ve yangın meydana geldi.
  • Yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü ve bağ evi kullanılamaz hale geldi.
  • Olayda yaralanan olmadı ve jandarma inceleme başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bağ evinde patlama ve ardından yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, gece yarısı Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Ali Koç'a ait bir bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında ev sahiplerinin dışarıda oldukları öğrenildi. Jandarma patlama ve yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
