Ali Koç Sevilla'yı satın alacak mı? Yakın çevresine göre Ali Koç, futboldan tamamen çekilmek yerine yurt dışında bir kulüp satın alma planı yapıyor. Ali Koç'un Sevilla'yı satın alacağı iddia edildi. Detaylar...

ALİ KOÇ SEVİLLA'YI MI SATIN ALACAK?

Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç'un İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'yı satın alacağı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ali Koç'un radarındaki kulüp Sevilla. La Liga temsilcisi Sevilla'da Del Nido ailesi arasında uzun süredir devam eden yönetim anlaşmazlığı nedeniyle kulübün el değiştirme ihtimali doğdu. Bu durum, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti; bunlar arasında Ali Koç'un da bulunduğu öne sürülüyor.

Sevilla için şu ana kadar Antonio Lappi ve Fede Quintero'nun da ortak bir teklif sunduğu belirtildi. İspanyol kaynaklara göre yatırımcılar, kulübün çoğunluk hisselerini devralmak için hisse başına 2 bin 400 euro teklif etti.

Koç'un ise bu süreçte ön araştırma aşamasında olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Del Nido ailesi arasındaki çekişmenin devam etmesi halinde, Sevilla'nın satış sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor. Ali Koç'un bu hamleyle, hem futbol dünyasındaki etkisini sürdürmek hem de Avrupa'da bir kulüp sahibi Türk iş insanı olarak yeni bir döneme adım atabileceği yorumları yapılıyor.