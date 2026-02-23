Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, 4 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında bir tanığın iddiaları üzerine gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Ali Kaya Kaya'nın yapılan uyuşturucu testinin sonucu çıktı.

UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI

Adli Tıp raporunda Kaya'nın testlerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.

"İDDİALAR İFTİRA" DEMİŞTİ

Ali Kaya, tutuklanmadan önce hakimlik sorgusunda hakkındaki suçlamaların iftira olduğunu savunmuş, iddiaları dile getiren kişiyi tanımadığını ve hayatında uyuşturucu kullanmadığını ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ali Kaya dahil 19 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Kaya'nın da bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı.

"AİLELER SİYASİ HESAPLARIN MALZEMESİ DEĞİLDİR"

Tutuklama kararının ardından Dilek İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Aileler siyasi hesapların malzemesi değildir. Bir insanı susturmak için kardeşine, eşine, evladına uzanan el adaletin değil, korkunun elidir" ifadelerini kullandı.

