Ali İsmail Sabacı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor mu? Vuslat Doğan ne kadar tazminat alacak?

Türkiye'nin önde gelen iş dünyası ailelerinden Sabancıların, uzun süredir dedikoduları dolaşan boşanma süreci sonunda gün yüzüne çıktı. Ancak bu ayrılık, sadece bir çiftin özel meselesi olmanın çok ötesinde, devasa servetler ve milyonlarca dolarlık tazminat talepleriyle gündemin zirvesine yerleşti. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı arasında yaşanan bu gelişme, iş dünyasının güçlü isimleri arasında nadiren görülen sert bir finansal mücadeleye dönüşüyor. Peki, Ali İsmail Sabacı ve Vuslat Doğan Sabancı gerçekten boşanıyor mu? Vuslat Doğan ne kadar tazminat alacak? İşte detaylar...

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCI BOŞANIYOR MU?

Türkiye iş dünyasının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesinde sarsıcı bir gelişme yaşanıyor. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin boşanma kararı aldığı haberleri, uzun süredir medyanın ve iş çevrelerinin gündeminde. Her iki tarafın da sessizliğini koruduğu süreçte, iddialar ve tazminat talepleri boşanmanın sadece duygusal değil, aynı zamanda finansal açıdan da karmaşık bir hal aldığını gösteriyor.

Sabancı çiftinin boşanma süreci, magazin ve iş dünyası açısından yakından takip edilirken, taraflar arasında yaşanan görüş ayrılıkları sürecin uzamasına neden oluyor. Boşanmanın resmi olarak kesinleşmediği bu aşamada, özellikle tazminat talepleri üzerine yoğunlaşan tartışmalar, sürecin zorluk derecesini ortaya koyuyor.

VUSLAT DOĞAN SABANCI NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

Boşanma sürecinin en dikkat çekici noktalarından biri, Vuslat Doğan Sabancı'nın talep ettiği tazminat miktarı oldu. Sabah gazetesinin haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı, eşinden tam 5 milyar TL tutarında tazminat talep ediyor. Bu rakam, güncel döviz kuru ve servet değerleri göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 120 milyon dolara karşılık geliyor.

Talep edilen 5 milyar TL, Ali Sabancı'nın tahmini servetinin yüzde 12,5'ine denk geliyor. Ali Sabancı'nın Türkiye'nin en zengin 34. ismi olduğu düşünüldüğünde, bu talebin nispeten makul bir seviyede olduğu yorumları yapılıyor. Zira dünya çapındaki milyarderlerin boşanma tazminatları ile kıyaslandığında bu rakam, oldukça mütevazı kalıyor. Örneğin, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi isimlerin boşanma süreçlerinde ödediği tazminatlar katbekat daha yüksek seviyelerde gerçekleşmişti.

TÜRKİYE'DE MİLYARDERLERİN BOŞANMA TAZMİNATLARI İLE KARŞILAŞTIRMA

Ali Sabancı'nın mal varlığının yalnızca %12,5'ine karşılık gelen 5 milyar TL'lik tazminat talebi, Türkiye iş dünyasında nadir rastlanan bir durum olarak görülüyor. Dünya genelinde milyarderlerin boşanma davalarında, mal varlıklarının yarısından fazlasını tazminat olarak ödediği örnekler bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında, Vuslat Doğan Sabancı'nın talebi hem stratejik hem de dengeli bir yaklaşımı temsil ediyor.