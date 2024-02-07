Ali Eyüboğlu neden ayrıldı? Sorusu son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde sorgulatılmakta. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ali Eyüboğlu merak konusu oldu. Peki, Ali Eyüboğlu neden ayrıldı? Ali Eyüboğlu neden Aramızda Kalmasın programında yok, ayrıldı mı?

ALİ EYÜBOĞLU NEDEN AYRILDI?

Ali Eyüboğlu'nun "Aramızda Kalmasın" programından ayrılmasının ardındaki sebepler net bir şekilde belirtilmemiş olsa da, medya çevrelerinde ve izleyiciler arasında çeşitli spekülasyonlar dolaşmaktadır. Eyüboğlu'nun kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, programa veda ettiğini duyurması, ayrılığın planlı ve programlı olduğunu düşündürmektedir. Ancak, ayrılığın tam olarak nedeni hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Ali Eyüboğlu, "2 Ocak'ta başladığım tv8'deki Aramızda Kalmasın programında bugün (2 Şubat Cuma) son yayınım. Milliyet'teki yazılarım ve Youtube'daki kanalım Magazin Noteri'nde sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Hayırlı Cumalar…" ifadelerini kullandı.