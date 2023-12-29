Ali Eyüboğlu kimdir? Ali Eyüboğlu hayatı ve biyografisi! Ali Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ali Eyüboğlu merak konusu oldu. İşte Ali Eyüboğlu hakkında merak edilen Ali Eyüboğlu kimdir, Ali Eyüboğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ali Eyüboğlu, 7 Mayıs 1961 yılında Trabzon, Vakfıkebir ilçesinin Ballı Köyü'nde dünyaya geldi. Nezire – Raif Eyüboğlu çiftinin altı çocuğundan en küçüğüdür.. İlkokulu Ballı Köyü'nde, ortaokul ve liseyi Vakfıkebir'de tamamladı. Üniversitede Mimarlık okumakta iken ikinci sınıfta terk etti.

Ali Eyüboğlu, 1979 yılında Karadeniz gazetesiin açtığı sınavla gazeteciliğe başladı. 1983 yılında Merhaba'da magazin gazeteciliğine başladı. Ardından Güneş, Bulvar ve Tercüman gazetelerinde muhabirlik yaptı.

Aralık 1990 tarihinde Tercüman gazetesi Magazin Müdürlüğü görevinden istifa etti. Sekiz ay işsiz kaldıktan sonra 1991 yılının Ağustos ayında Milliyet gazetesinde çalışmaya başladı. Önce Türkiye'yi dolaşıp "İl İl Türkiye Ansiklopedisi"nin fotoğraflarını çekti. 1992 yılının başında Milliyet gazetesinin Magazin Servisi'nde muhabirliğe başladı. Milliyet gazetesinde senelerce muhabir ve şef yardımcısı olarak çalıştı. 2003 yılında Milliyet gazetesi Magazin Müdürü oldu.

21 Ekim 2008 tarihine kadar Milliyet gazetesinde Magazin Müdürü, "Alice" adlı köşenin yazarı, Milliyet Televizyon'un Yayın Koordinatörü olarak görev yaptı.