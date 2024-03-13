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Ali Doğru kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Ali Doğru kaç yaşında, nereli?

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Ali Doğru kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Ali Doğru kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı'nın Bursa-Keles Belediye Başkan adayı olan Ali Doğru'nun kim olduğu merak ediliyor. Ali Doğru'nun yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgi arayışı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Ali Doğru kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Ali Doğru kaç yaşında, nereli?

ALİ DOĞRU KİMDİR?

  • Ali Doğru, 1976 yılında Keles'te doğdu.
  • Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Doğru, 2020 yılında İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini üstlendi.
  • Evli ve üç çocuk babasıdır.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Keles Belediye Başkan adayı oldu.

Ali Doğru kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Ali Doğru kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Ali Doğru Bursa Gündem Politika Haberler

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