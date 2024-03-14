Ali Doğan kimdir? CHP Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı ise Ali Doğan. Ali Doğan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ DOĞAN KİMDİR?

Ali Doğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İngeöl Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.