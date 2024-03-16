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Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli?

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Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı olan Ali Boltaç hakkında merak edilenler. Boltaç'ın yaşadığı yer, yaşı ve kim olduğu gibi bilgiler.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı ise Ali Boltaç. Ali Boltaç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ BOTLAÇ KİMDİR?

Ali Boltaç, Mersin Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu bir iş insanı ve siyasetçidir. Siyasi kariyerine Tarsus Belediye Meclis üyeliği ile başlamış ve daha sonra Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu süreçte iş dünyasındaki tecrübelerini siyasete yansıtarak Tarsus'un karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı yaklaşım sergilemiştir.

Tarsus Belediye Başkan adaylığıyla öne çıkan Ali Boltaç, doğup büyüdüğü şehir olan Mersin'e bağlı Tarsus ilçesindendir. Kökenleri ve bağlılığı Mersin'e dayandığı için, şehrin kültürel ve sosyal dokusunu yakından tanımaktadır. Bu özellikleriyle, Tarsus'a özgü çözümler sunma potansiyeline sahiptir. Boltaç, belediyecilik anlayışında getireceği yeniliklerle ve kente katacağı projelerle Tarsus'un geleceğine ışık tutmayı hedeflemektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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