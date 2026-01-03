Ali Baba Balık Restoran'da farklı bir yılbaşı deneyimi: Hindi değil balık, DJ değil keman…

KEMANIN ZARAFETİ, SAHNENİN ENERJİSİ

Gecenin müzikal omurgasını, kemanıyla sahne alan Suat Erdem oluşturdu. Zarif geçişler, nostaljik ezgiler ve yeni yıla yakışan romantik tınılar geceye damgasını vurdu. Aynı gecede sahne alan Ayhan Aşan ise enerjisi ve sevilen şarkılarıyla konukları adeta ayağa kaldırdı. İki güçlü sahne performansı, yılbaşını klasik eğlencelerden ayıran en önemli detaylardan biri oldu.

300 KİŞİ, TEK RUH: DOYASIYA EĞLENCE

Tarihi Ali Baba Balık Restoran'da yılbaşı gecesi yalnızca bir akşam yemeği değil, baştan sona bir deneyime dönüştü. Konuklar müziğe eşlik etti, alkışlarla ritim tuttu ve yeni yıla coşkuyla girdi. İstanbul'un yılbaşı ruhu bu kez Boğaz esintili sofralarda hayat buldu.

ÖZEL REÇETELERLE HAZIRLANAN İDDİALI MENÜ

İşletme sahibi Kenan Yıldız, geceye özel hazırlanan menüyle büyük beğeni topladı. Özel reçetelerle oluşturulan balık ağırlıklı menü, lezzet kadar sunumuyla da gecenin yıldızları arasına girdi. Gastronomi ile eğlenceyi buluşturan bu yaklaşım, misafirlerden tam not aldı.

KENAN YILDIZ'DAN YENİ YIL MESAJI

"Yeni yılı, dostlukların pekiştiği, sofraların paylaşıldığı, müziğin insanları bir araya getirdiği bir anlayışla karşılamak istedik. 2026'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu özel gecede bizimle olan tüm misafirlerimize teşekkür ederim."

AYHAN AŞAN'DAN SAHNEDEN YENİ YIL DİLEĞİ

"Yeni yıl herkese umut, sevgi ve güzel şarkılar getirsin. Bu gece burada olmak, bu enerjiyle yeni yıla girmek benim için çok kıymetli. 2026'da kalbinizden müzik eksik olmasın."

YILBAŞI GECESİNE DAMGA VURAN ADRES

Suat Erdem sahnede, Ayhan Aşan aynı gecede… Müzik, lezzet ve zarafet bir aradaydı. Yeni yıl, Tarihi Ali Baba Balık Restoran'da unutulmaz başladı.