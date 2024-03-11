Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kaç yaşında, nereli?
Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz nereli? Detaylar haberimizdedir…
ALİ AÇIKGÖZ KİMDİR?
Ali Açıkgöz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.