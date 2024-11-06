Üye Girişi
Haberler

Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde mutabık kalındığını ifade etti. Peki, alfabe değişecek mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak?

ALFABE DEĞİŞECEK Mİ, YENİ ALFABE KAÇ HARF OLACAK?

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Türk Alfabesi Projesini anlattı ve "Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Proje 34 harften oluşuyor" ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada "Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Proje 34 harften oluşuyor" ifadelerini kaydetti.

Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak?

5 YENİ HARF EKLENİYOR: Q, X, W, N, Ä

Türk alfabesinde yapılacak değişikliklerle, mevcut 29 harfe ek olarak beş yeni harf ilave edilmesi planlanıyor. Bu yeni harfler; Q, X, W, N ve Ä olacak. Geçtiğimiz aylarda Bakü'de kabul edilen Ortak Türk Alfabesi ile Türk dünyasında daha yaygın bir dil birliği hedefleniyor.

Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.