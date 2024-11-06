Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak?

ALFABE DEĞİŞECEK Mİ, YENİ ALFABE KAÇ HARF OLACAK?

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Türk Alfabesi Projesini anlattı ve "Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Proje 34 harften oluşuyor" ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada "Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Proje 34 harften oluşuyor" ifadelerini kaydetti.

5 YENİ HARF EKLENİYOR: Q, X, W, N, Ä

Türk alfabesinde yapılacak değişikliklerle, mevcut 29 harfe ek olarak beş yeni harf ilave edilmesi planlanıyor. Bu yeni harfler; Q, X, W, N ve Ä olacak. Geçtiğimiz aylarda Bakü'de kabul edilen Ortak Türk Alfabesi ile Türk dünyasında daha yaygın bir dil birliği hedefleniyor.