Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi!

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ALEV ALATLI KİMDİR?

Alev Alatlı, 1944 yılında İzmir'de doğmuş, eğitim hayatına Japonya'nın Tokyo şehrinde devam etmiştir. ODTÜ'de Ekonomi ve İstatistik lisansını tamamladıktan sonra Fulbright bursu ile ABD'nin Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomi ve Ekonometri yüksek lisansını yapmıştır. Daha sonra felsefe alanında doktora çalışmalarına devam etmiş, bu süreçte İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerine odaklanmıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve Ankara Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak görev almıştır. Ayrıca, California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürütmüştür.

Alev Alatlı, edebiyat alanında da önemli bir isimdir. Yazarlar Birliği tarafından "Yılın En İyi Romanı" ödülünü alan "İşkenceci" adlı eseri ile tanınmıştır. Ayrıca, bir dönem Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte "Bizim English" adlı bir dergi çıkarmış ve Türk Yazarlar Kooperatifinde başkan yardımcısı olarak görev almıştır.

Sosyal ve kültürel çalışmalarıyla da bilinen Alatlı, Filistin davasını duyurmak amacıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca, Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü almış ve 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.

Yazarlık kariyeri boyunca birçok eser veren Alatlı'nın kitapları arasında "Aydın Despotizmi", "Viva La Muerte", "Hollywood'u Kapattığım Gün", "Funda'nın Mutfak Rehberi" gibi eserler bulunmaktadır. Ayrıca, röportajlarından oluşan ve çeşitli konularda makaleler içeren kitapları da mevcuttur.

2018 yılında yayımlanan "Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor!" isimli eseri, akıl yürütme ve muhakeme kurallarına dikkat çekmektedir. Alatlı, Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak da görev yapmaktadır.