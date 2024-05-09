ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM sorgulama ekranı!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, başta ALES adayları başta olmak üzere birçok kişinin gündeminde yer almakta. ALES sonuç tarihleri hafta sonu sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM sorgulama ekranı!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınavı 21 Nisan günü düzenlenmişti. Adayların sonuçları ise 10 Mayıs'ta https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak. Buna göre ALES sınav sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Adaylar için merakla beklenen sonuçlar, 10 Mayıs tarihinde açıklanacak ve geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Bu tarihte sınavın sonuçlarına erişim sağlanacak ve adaylar geleceklerini şekillendirecek olan puanlarını öğrenebilecekler.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden 10 Mayıs'ta açıklanacak.